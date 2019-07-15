15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
5 saat önce
- Drone görüntüleri Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programdan genel görüntü Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:41 Kaynak: AA
- Drone görüntüleri Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'ndaki programdan genel görüntü Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
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