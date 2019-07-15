Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5 saat önce

- Drone görüntüleri Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programdan genel görüntü Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

- Drone görüntüleri
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programdan genel görüntü Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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