Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

4 saat önce

Yakın zamanda şehit olan asker ve polislerin künyeleri Kızılcahamam'da bulunan şehit ağacına eklendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Yakın zamanda şehit olan asker ve polislerin künyeleri Kızılcahamam'da bulunan şehit ağacına eklendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, yakın zamanda şehit olan asker ve polislerin künyeleri şehit ağacına eklendi.

Şehit Ağacında düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kurum Müdürleri, 15 Temmuz Şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin Künyeleri Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve Şehit ailesi yakınları tarafından şehit ağacına künyeler eklendi.

Künyeler eklendikten sonra dua edilerek program sona erdi.
Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:21 Kaynak: AA
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