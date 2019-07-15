15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "İhanet onların, vatan bizimdir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul programında yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman yaptığı konuşmada, dirilişin ve direnişin sembolü 15 Temmuz'un karanlığın aydınlatıldığı ve milletin özgürlük meşalesini yaktığı gece olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Gücünü imanından alan onurunu ve vatanın hiçbir güce teslim etmeyen aziz milletimizin şerefli başkaldırışıdır 15 Temmuz," diyen Yaman şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan ve tüm hainlerin temizleneceği güne kadar devam edecek olan bu kutlu direnişin birer neferi olarak hep beraber mücadelemizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bu konuda da zalimlere asla taviz vermeyeceğiz. Hainler ve zalimler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde verdiler ve bundan sonrada verecekler, emin olunuz."

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir de bir taraftan 251 vatandaşı şehit vermenin hüznünü, diğer tarafta eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Kandemir, "15 Temmuz, zaferi tanklara uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur." dedi.

Programda AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve bazı davetliler de konuşma yaptı.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen da katıldı.

AK Partili belediyeler ve çeşitli kuruluşlarca ikramların yapıldığı program Aykut Kuşkaya'nın şiir ve ilahi dinletisi ile devam etti.

Siirt

Siirt Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki eski hastane kavşağında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi, 15 Temmuz Belgeseli izletildi.



Programda konuşan Vali Ali Fuat Atik, Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyenlerin, 15 Temmuz'da da yine iş başında olduğunu söyledi.



15 Temmuz'un, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarih olduğunu belirten Atik, şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyanın işgal edilemeyeceğini kaydetti.

Milli iradeye yönelik menfur girişimin Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğradığını, milletin bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini dile getiren Atik, şunları aktardı:

"FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirme çalışmış ancak milletimiz, ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan yetiştirdiği cinayet örgütüne, 'Türkiye'yi vurun' emri verdi. Kuzu postuna bürünmüş, kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı. Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini siper ederek, tankların altına yatıp, tankların altında ezilerek, ölerek darbeye karşı çıkmış, hain darbe girişimini engellemiştir."

Programa Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Ertunç, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği öncülüğünde merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu.



Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 15 Temmuz 2016'da milletin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen FETÖ'nün milletin silahlarını, millete doğrultmak suretiyle kanlı darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşların meydanları doldurup ülkesine sahip çıktığını anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz ve vatanına milletine bağlı güvenlik güçlerimiz, yurdumuzun bütün meydanlarını, caddelerini, sokaklarını doldurarak ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne sahip çıkmış, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır."

Tüm dünyanın 15 Temmuz'da milletin gücünü gördüğünü vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı korumak her şeyden önce şanlı tarihimiz boyunca bu değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize borcumuzdur. Bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanımıza göz dikenlerin önünde dimdik durmaya hep birlikte devam edeceğiz, her türlü hain teşebbüsü boşa çıkaracağız. Bunu da birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güç ile başaracağız. Çünkü biz, bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça ne FETÖ'cü teröristler ne PKK'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir "



Daha sonra kentteki tüm camilerden sela okundu.



Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kurumu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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