Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

3 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Programa gelenlerden detaylar 15 Temmuz belgeseli izlenmesi İstiklal marşı okunması Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşma yapması 15 Temmuz fotoğraf sergisinin gezilmesi Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed'in konuşma yapması 15 Temmuz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Programa gelenlerden detaylar
15 Temmuz belgeseli izlenmesi
İstiklal marşı okunması
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşma yapması
15 Temmuz fotoğraf sergisinin gezilmesi
Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed'in konuşma yapması
15 Temmuz fotoğraf sergisinin gezilmesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Programa Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed'in yanı sıra Türk ve Somali vatandaşları da katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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