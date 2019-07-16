Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

3 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İstiklal marşı okunması Çelenk konulması Kuran-ı kerim okunması Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşma yapması Katılımcılardan detaylar Ürdün'ün başkenti Amman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İstiklal marşı okunması
Çelenk konulması
Kuran-ı kerim okunması
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşma yapması
Katılımcılardan detaylar Ürdün'ün başkenti Amman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz etkinlikte konuşma yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Murat Karagöz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:25 Kaynak: AA
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