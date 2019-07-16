15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
3 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İstiklal marşı okunması Çelenk konulması Kuran-ı kerim okunması Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşma yapması Katılımcılardan detaylar Ürdün'ün başkenti Amman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:25 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İstiklal marşı okunması
Çelenk konulması
Kuran-ı kerim okunması Türkiye
'nin Amman
Büyükelçisi Murat Karagöz
'ün konuşma yapması
Katılımcılardan detaylar Ürdün
'ün başkenti Amman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz etkinlikte konuşma yaptı.
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