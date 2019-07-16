15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Etkinliğin havadan görüntüsü
Vatandaşlardan detaylar
Bayrak sallayan çocuklardan detaylar
Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı seslendirmesi
Toplu halde namaz kılınmasından detaylar ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim
okunmasıyla başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı programda toplu halde yatsı namazı kılındı. Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.
Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı marşlar, öğrenciler ise 15 Temmuz'da yaşananları konu alan şiirler seslendirdi. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
Havalimanı'ndan konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.
Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.