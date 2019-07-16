Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.Gökmeydan'da toplanan kalabalık, açtıkları 300 metre uzunluğundaki Türk bayrak eşliğinde yaktıkları meşaleler ile programın düzenlendiği Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdü.Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı olarak vatandaşlara izletildi.Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bundan 3 yıl önce üzerine asker üniforması giymiş FETÖ'cü teröristlerin milletin hakiki mallarını işgal etmeye çalıştığını anımsattı."Bu belki de tarihimizde gördüğümüz en kahpe ve kalleş kalkışmanın en başında geliyordu." diyen Çağatay, şöyle konuştu:"Bu millet boğazından, çoluk çocuğunun rızkından, ekmeğinden, aşından ve mutfağından kesmiş bunlar üzerlerine giysin diye üniforma almıştı. Millet ırzını, namusunu, çoluğunu, çocuğunu korusun diye bunlara silahlar almıştı. Bunlar bu üniformalarla silahları ellerine alıp bu millete çevirmişlerdi. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Bu millet istiklalinin istikbalinin, özgürlüğünün, demokrasinin ve liderinin yolundan ayrılmıyordu. Liderin çağrısıyla yüzbinlerce insan sokaklara ve meydanlara döküldü. Gövdesini tankların, bombaların ve mermilere siper etti. Allah hepsinden razı olsun."AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise yüzyıllardır bu ülke üzerinde kötü emellere sahip art niyetli iblislerin ve şeytanların bulunduğunu kaydetti.Bunların her zaman ülke üzerinde oyun oynamaya devam edeceğini vurgulayan Kiler, şunları kaydetti:"Allah'ın izniyle nasıl ki Çanakkale'de Seyit onbaşılar vardı bugün de Ömer Halisdemir'ler ile ülkemizi koruyan kahramanlarımız var. Hiçbir başarı ve zafer bedel ödemeden elde edilmiyor. Eğer bir zafer elde edilecekse bedel ödenmesi lazım. Burada 251 vatan evladımız kanlarıyla ve canlarıyla 15 Temmuz'da bedel ödediler. Allah eksikliklerini vermesin. Bu kahraman millet var oldukça inşallah hiçbir zaman şer güçler iblisler ve şeytanlar bu ülkeye sahip olamayacaklar ve bu ülkenin başına çorap öremeyecekler."Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir olursak bizi kimse yıkamaz. Onun için fitneye yer vermemiz ve kardeş olmamız, çapulculara meydanı boş bırakmamız lazım. Terör örgütlerine, hakkımızı savunuyoruz deyip gençlerimizi öldürenlere meydanı bırakmamız lazım. Kardeş olmamız lazım, ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. 15 Temmuz bir darbe ve işgal girişimiydi. Eğer bu gerçekleşseydi inanın şu an Suriye, Irak, Lübnan, Yemen ve Tunus'tan bir farkımız yoktu. Onun için ülkemize sahip çıkmamız lazım."İlahilerin seslendirilmesinin ardından şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Başsavcı Murat Dilsiz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.