15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Yürüyüş yapılması Yürüyüşe katılan vatandaşlar 15 Temmuza ait fotoğraflar Flyboard gösterisi Alandan drone ile çekilmiş görüntü Sela okunması ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen...
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:58 Kaynak: AA
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Yürüyüş yapılması
Yürüyüşe katılan vatandaşlar
15 Temmuza ait fotoğraflar
Flyboard gösterisi
Alandan drone ile çekilmiş görüntü
Sela okunması ANTALYA - Antalya
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.
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