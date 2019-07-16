15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kortej yürüyüşü
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından Hükümet
Konağı'nda kurulan dev ekranlarda izlenmesi
Vali Aykut Pekmez'in konuşması
Alandaki vatandaşlardan görüntüler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ADIYAMAN - Adıyaman
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.
Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan program Mimar Sinan
Parkı'ndan Hükümet Konağı'na kortej yürüyüşüyle başladı.
Hükümet Konağı önünde bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim
okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.
Adıyaman Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu programda tasavvuf müziği dinletisi de gerçekleştirildi.
Vali Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce olduğu gibi meydanları aynı heyecan ve duyguyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazileri minnet ve şükranla andığını ifade eden Pekmez, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Üç yıl önce bugün bu saatlerde televizyon ve internette Ankara
ve İstanbul'da savaş uçaklarının uçtuğunu hep beraber gördük. Başta anlam veremedik. Acı bir gerçekle karşılaştık." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından programda Grup Ravza tarafından çeşitli ilahiler seslendirilirken, Elif Şeyma Karakuş ise "Ben şimdi şehit anasıyım" adlı şiiri okudu.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından Hükümet Konağı'nda kurulan dev ekranlarda izlendi.