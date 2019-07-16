Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

1 saat önce

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Vatandaşların Türk bayraklarıyla yürümesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Kuran-ı Kerim tilaveti İlahilerin okunması Hakkari Valisi Akbıyık'ın konuşması - HakkariHakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Vatandaşların Türk bayraklarıyla yürümesi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Kuran-ı Kerim tilaveti
İlahilerin okunması
Hakkari Valisi Akbıyık'ın konuşması - Hakkari
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Sait Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.
Ülke için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gürbüz, şehitlik makamının önemini anlattı.
Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:15 Kaynak: AA
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