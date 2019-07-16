- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Vatandaşların Türk bayraklarıyla yürümesi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Kuran-ı Kerim
tilaveti
İlahilerin okunması Hakkari
Valisi Akbıyık'ın konuşması - Hakkari
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Sait Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Faruk Gürbüz
, şehitler için dua etti.
Ülke için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gürbüz, şehitlik makamının önemini anlattı.
Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er
, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.