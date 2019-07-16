Cizre
Kaymakamlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kaymakamlık
bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Faik Arıcan
, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlker Akkaya, İlçe Jandarma
Komutanı Halil Yaşar Güzel, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, TSO Başkanı Salih Sefinç, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Faik Arıcan, üç sene önce yaşanan darbe girişiminde şehitler verildiğini, 2 bini aşkın kişinin gazi olduğunu belirtti.
O gün bu kadim ilçenin değerli insanlarının da güzel bir sınav verdiğine işaret eden Arıcan, vatandaşların bir ve beraber olunursa neleri başarabileceklerini gösterdiğini söyledi.
"Bu millet iradesine ve idaresine sahip çıktı. Bir, birlikte ve beraber olursak bu ülkenin yenemeyeceği güçlük yok. Her bir güçlüğün üstesinden geliriz." diyen Arıcan, bu programların bu duyguyu ve bilinci yeniden yaşamak ve yaşatmak için yapıldığını vurguladı.
Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ise, 15 gecesi Türkiye
Cumhuriyeti düşmanlarına unutamayacakları bir ders verildiğini anlatarak, o gecenin kahramanlarını saygıyla andıklarını aktardı.
"15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyetine kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyoruz." ifadesini kullanan Sefinç, milletin ihanet içinde bulunan alçaklara karşı her zaman gerekli dersi verdiğini, vereceğini vurguladı.
Programda daha sonra şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.