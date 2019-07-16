Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

4 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Beypazarı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler, Beypazarı Şehit Mezarlığı ziyareti ve şehitlere dua edilmesiyle başladı.
Şehitlik ziyareti ardından öğle namazı öncesi şehitler için Fatih Camii'nde mevlid-i şerif okunarak dua edildi ve lokma ikram edildi.
Daha sonra Hanlarönü Meydanı yanında yeni yapılan alanda kurulan sahnede sinevizyon gösterileri yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anma konuşmaları düzenlendi ve burada şehitler anıldı.
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, yaptığı konuşmasında, hain darbe girişimi sonrasında şanlı direnişin 3. yıl dönümünde yine birlikte bulunduklarını söyledi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.
Etkinlikler, vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmasıyla son buldu.
Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki ilk 100 gününde neler yaptı? Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir! 70 milyonluk büyük ikramiye kazanan talihli parasını almaya gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:37:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]