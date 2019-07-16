15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye
Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) tören düzenlendi.
Kurum önündeki Atatürk anıtının önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Toplantı salonunda devam eden programda konuşan TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karabağ
, 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, demokrasiyi, cumhuriyeti, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini söyledi.
Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişimine kalkışıldığını anımsatan Karabağ, milletin, darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını kaydetti.
Vatan hainlerinin amacının Türkiye'yi parçalamak ve devleti teslim almak olduğuna işaret eden Karabağ, "15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimizdir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız.
Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür." şeklinde konuştu.