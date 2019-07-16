Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Törenin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yasin Şahin, milletin 15 Temmuz gecesi cesaret örneği gösterdiğini, şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktaracaklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından bilardo, badminton, atletizm, masa tenisi, satranç turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:38 Kaynak: AA
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