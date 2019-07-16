Tokat
'ın Turhal
ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Turhal Meslek Yüksekokulu ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tarafından, yüksekokul binasında Anadolu Ajansı
muhabir ve foto muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş 50 fotoğraftan oluşan "Resimlerle 15 Temmuz" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gül
, 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkenin ve milletin geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini belirterek, "Hain FETÖ'cü alçaklar, bu devletin, milletin silahıyla Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin milli iradesine karşı darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ülkemizi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler kısa zamanda milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır." dedi.
Serginin açılışına Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer
, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karakoyun, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Tuna
ve vatandaşlar katıldı.