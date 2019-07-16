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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

17 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tarafından, yüksekokul binasında Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş 50 fotoğraftan oluşan "Resimlerle 15 Temmuz" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gül, 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkenin ve milletin geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini belirterek, "Hain FETÖ'cü alçaklar, bu devletin, milletin silahıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin milli iradesine karşı darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ülkemizi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler kısa zamanda milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır." dedi.
Serginin açılışına Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karakoyun, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Tuna ve vatandaşlar katıldı.
Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:06 Kaynak: AA
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