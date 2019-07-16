Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

34 dakika önce

Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kaymakamlıkça 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3. yılında Baskil Çarşı Meydanında bir araya gelen vatandaşlar Türk bayrakları ile yürüdü.
Daha sonra alanda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Ömer Aydın Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.
Kaymakam Oğuz Cem Murat, yaptığı konuşmada, darbe girişiminin Cumhurbaşkanının önderliğinde millet tarafından bertaraf edildiğini belirtti.
Murat, "Kederde, kıvançta bir ve beraber olmalıyız. Vatan sadece toprak parçası değildir. Ezandır, bayraktır, dedemizin mezarıdır. Geleceğimizi kurguladığımız birlik içinde yaşayacağımız bu vatanda bir ve beraber olmalıyız." dedi.
Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Özerdi, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:12 Kaynak: AA
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