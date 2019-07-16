Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

9 saat önce

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Ceza İnfaz Kurumu konferans salonundaki etkinliğe, hükümlü ve tutuklular ile kurum görevlileri katıldı.
Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenin sunum yaptığı etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, TRT'nin hazırladığı "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" isimli belgesel izletildi.
Şehitler için yapılan dua ile sona eren etkinliğe katılan hükümlü ve tutuklulara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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