Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.
Türk Kızılayı Bismil Şubesince düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Şube Başkanı Ömer Kaplan, yaptığı açıklamada, bugünü farklı bir etkinlikle gençlerin hafızalarına yerleştirmek istediklerini söyledi.
Kaplan, "Ayrıca bisikletin oyuncak değil ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık." ifadesini kullandı.
Diyarbakır, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:11 Kaynak: AA
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