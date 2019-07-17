15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:11 Kaynak: AA
'ın Bismil
ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Türk Kızılayı
Bismil Şubesince düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Şube Başkanı Ömer Kaplan
, yaptığı açıklamada, bugünü farklı bir etkinlikle gençlerin hafızalarına yerleştirmek istediklerini söyledi.
Kaplan, "Ayrıca bisikletin oyuncak değil ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık." ifadesini kullandı.
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