15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, yaptığı konuşmada, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da ülkeyi ve hükümeti ele geçirmeye kalkıştığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gecede halkın verdiği mücadeleyle destan yazdığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve milli birliğin birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu o gece Türk milleti göstermiştir. Millet olarak her daim bilinçli ve şuurlu olmamız lazım. 21. yüzyıl bilişim çağı, destanların unutulduğu yüzyıldır. Bir destan yazılacaksa onu şerefli Türk milleti yazar. 15 Temmuz bunun ispatıdır. O gece 251 şehidimiz ve 2 bin 196 gazimiz vardı. Türk milleti var olduğundan bu yana verdiğimiz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu millet onlara her daim minnettar kalmaya devam edecektir."

Daha sonra darbe girişiminin yaşandığı geceyi ve şehit Ömer Halisdemir'i anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Duanın okunmasıyla sona eren programa, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ile hükümlüler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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