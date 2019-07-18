Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

4 saat önce

Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.

Kezer yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seyfettin Kaya'nın yaptığı panele konuşmacı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Bingöl ve AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu katıldı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, açılışta yaptığı konuşmada, 1950'li yıllardan bu yana yaşanan darbe ve darbe süreçlerinin toplumun hafızasında derin bir travma bıraktığını söyledi.

15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olan özelliğinin halkın bedeniyle tanklara ve toplara direnmesi olarak değerlendiren Erman, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 1950'lerden bu yana çeşitli darbelerle karşı karşıya kalmış, darbe süreçleri yaşanmış ve daha sonra demokratik süreçlerin yeniden işlenmeye başlandığı, siyasi sürecin ülkemizde sürdüğüne tanık olmuşuz. Ancak 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran önemli bir özellik var. Hain darbeye kalkışanlar uzun yıllar bu ülkede insanların dini hassasiyetlerini, vatan ve bayrak sevgisini sömürmek suretiyle din adına peygamber adına, ilahi tüm kutsal değerler adına emellerini kullanarak bu ülkeyi ele geçirmek suretiyle bu ülkenin silahlarını yine bu millete doğrultmuştur."

Panele katılanlar AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:23:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]