15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Siirt Üniversitesi
(SİÜ) tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.
Kezer yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seyfettin Kaya'nın yaptığı panele konuşmacı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Bingöl
ve AK Parti
Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu katıldı.
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, açılışta yaptığı konuşmada, 1950'li yıllardan bu yana yaşanan darbe ve darbe süreçlerinin toplumun hafızasında derin bir travma bıraktığını söyledi.
15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olan özelliğinin halkın bedeniyle tanklara ve toplara direnmesi olarak değerlendiren Erman, şöyle konuştu:
"Ülkemiz 1950'lerden bu yana çeşitli darbelerle karşı karşıya kalmış, darbe süreçleri yaşanmış ve daha sonra demokratik süreçlerin yeniden işlenmeye başlandığı, siyasi sürecin ülkemizde sürdüğüne tanık olmuşuz. Ancak 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran önemli bir özellik var. Hain darbeye kalkışanlar uzun yıllar bu ülkede insanların dini hassasiyetlerini, vatan ve bayrak sevgisini sömürmek suretiyle din adına peygamber adına, ilahi tüm kutsal değerler adına emellerini kullanarak bu ülkeyi ele geçirmek suretiyle bu ülkenin silahlarını yine bu millete doğrultmuştur."
Panele katılanlar AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.