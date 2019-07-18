Mardin
'in Midyat
ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı ve Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı gerçekleştirildi.
Midyat Devlet Hastanesi
konferans salonundaki programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitler için dua edildi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin
Akkiraz, yaptığı konuşmada, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu belirtti.
"Bu bedel 15 Temmuz'da ödendi, icap ederse bundan sonra da çekinmeden ödenecektir." diyen Akkiraz, şunları kaydetti:
"O geceyi hatırladığımızda belki bir yanımız ağrıyacak ama ölene kadar da hep iftihar duyacağız. İçimizde iftihar duyacağımız Velit Bektaş da var. Bektaş ve tüm 15 Temmuz şehitlerimize şükranlarımı sunarım."
Programa, Koruma Kurulu Başkanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, hükümlüler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Program 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi sunulması, fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.