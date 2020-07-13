15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da dünyanın gözleri önünde yaşanan demokrasi katline, Türk milletinin en mert ve yiğit şekliyle ders niteliğinde cevap verdiğini belirtti.

Darbe girişimi gecesinde genç, yaşlı, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayan aziz Türk milletinin vatan savunmasını her şeyin önüne koyarak darbecilere geçit vermediğini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildi. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran azim ve vatan sevdası, bu topraklarda böyle bir kalkışmaya cesaret edilemeyeceğinin en büyük teminatıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları devletin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edildi. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dahil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz."