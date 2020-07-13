15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kırşehir'de Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarının da yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Kırşehir'de Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarının da yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

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Cacabey Meydanı'nda açılan ve AA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi, 16 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Açılış töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua etti.

Sergiyi gezen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz'da yapılmak istenen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin sokağa çıkması, demokrasisine, birliğine, bütünlüğüne ve bayrağına sahip çıkması ile başarısızlığa uğradığını söyledi.

Benzer üzücü hadiselerinin bir daha yaşanmaması için demokrasi, bayrak, vatan ve ezana sahip çıkmak adına hain girişimin yıl dönümlerinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Bu hain darbe girişimini unutturmamak adına, bu günlerde bir dizi etkinlik yapıyoruz. Fotoğraf sergisinde görünen görseller, o hain gecede ve ertesi gün neler yaşandığını devletimizin milletimizin hangi badireyi atlattığını hep birlikte görüyoruz. Bunu hafızalarımızda canlı tutmak adına bu etkinlikleri icra ediyoruz. Vatandaşlarımız bu fotoğrafları görecekler ve o gece yaşanan bu üzücü hadiseyi hiç bir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."

Vatandaşlar, darbe girişiminin yaşandığı gece ve ertesi gün İstanbul, Ankara ve bazı bölgelerinde yaşananları fotoğraflarla tekrar hatırladı.

Bazı vatandaşların ise bu görselleri kendi cep telefonlarıyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

Öte yandan camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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