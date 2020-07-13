15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk Milleti'nin tarih boyunca iç ve dış düşmanlarına birlik ve beraberlik içinde karşı koymayı başarmış, yüce bir millet olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin birliği ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan hain darbe girişimi karşısında her kesim ve yaştan vatandaşımız büyük bir direniş göstermiştir" dedi.



Medeniyetlerin geçmişlerine ve geleneklerine sahip çıkarak tarihte kendilerine yer bulduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, "Bu darbe girişimi bir kez daha 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk gibi tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir liderin takipçileri ve canlarını vatan toprağı uğruna vermekten çekinmeyen isimsiz kahramanların evlatları olduğumuzu gösterdi. Bu kutsal toprakları bize emanet eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bağımsızlık ve bayrak uğruna nelere göğüs gerdiğini gelecek nesillere hak ettiği biçimde anlatmak, unutmamak ve unutturmamak en büyük görevimiz olmalıdır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımızın en büyük simgesi olarak dalgalanmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygı, gazilerimizi minnetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP