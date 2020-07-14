15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı yayımladı.

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Vali Sezer mesajında, 15 Temmuz 2016'da devlete ve millete karşı başlatılan menfur darbe girişiminin, aziz milletin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğradığını belirten Sezer, Şunları kaydetti:

"Bu yüce milleti bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletçe topyekün verilen ve tarihe altın harflerle yazılan mücadelelerde olduğu gibi 15 Temmuz da Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.

Bin 500 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş böyle bir ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bu şanlı mücadelede vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:59 Kaynak: AA

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