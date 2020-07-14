15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti


Tavlı, mesajında, 15 Temmuz'da devleti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği hedef alarak, Cumhuriyet'e ve aydınlık geleceğe karşı FETÖ/PDY terör örgütü tarafından hain ve alçak darbe girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Tarihin en önemli dönüm noktalarından demokrasi zaferinin 4. yıl dönümünde bir kez daha milletçe dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gece aziz milletimizin iradesini yok sayan hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısıyla Türk Milleti ülkesi, vatanı ve bayrağı için meydanlara koşmuştur. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten yaptığı çağrı dalga dalga tüm yurda yayılmış, canları pahasına meydanlara koşan toplumun hemen her kesiminden vatandaşımız 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek destansı bir mücadele sonucunda darbecileri püskürtmüştür. Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne, geçit vermeyen aziz milletimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet kavramları etrafında tek yürek olmuş, ne pahasına olursa vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz destanı, aziz milletimizin şanlı tarihinde asla unutulmayacak ve unutturulmayacak bir şekilde yerini almıştır."

Tavlı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlere rahmet hayattaki gazilere sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi.

Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:43:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]