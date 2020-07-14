15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz

gecesi Kırıkkale'de de destan yazıldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yuvalanan hain terör örgütü FETÖ üyelerinin gerçekleştirmeyi

planladığı darbe girişiminin milletin zaferiyle bertaraf edildiğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve

sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere,

atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı ve meydanları darbecilere bırakmadı. 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimize

Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."