15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun ve Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Abdil Erdal, mesajında darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini belirtti.

Eyüp Çetin de Türk milletinin, 15 Temmuz'da vatanın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiğine dikkati çekti.

Aziz Hakan Altun ise mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Sedat Altınay, mesajında 15 Temmuz'da bir millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını aktardı.