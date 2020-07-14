15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Gaziantep'in merkez ilçelerinin belediye başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen alçak darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bertaraf edilişinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

15 Temmuz akşamı harekete geçenlerin 24 saat dolmadan Türk milletince hüsrana uğratıldığını hatırlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımız, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu destansı mücadeleyle vatanın bağımsızlığı için şehadete yürüdü. O ecdadın 248 kahraman torunları da 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan, hiç düşünmeden şehadet şerbetini içti."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da 15 Temmuz gününü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Türk milletinin, millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini bir kez daha 15 Temmuz gecesi sağlam bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Fadıloğlu, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız. 15 Temmuz kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu vurguladı.

Kılıç, "15 Temmuz destanı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, tüm dünyaya ders veren bir destandır." açıklamasında bulundu.