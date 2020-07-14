15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Dinçer, mesajında, tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz gecesi Aksaray'da da destan yazıldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve birçok devlet kurumlarına yuvalanan hain terör örgütü FETÖ üyelerinin planladığı darbe girişiminin halkın kahramanca direnişinin ardından geri püskürtüldüğünü vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesinde bir kez daha destan yazdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan güç alan milletimiz milli irade üzerinde oynanmak istenen oyunu bertaraf etti. O karanlık gecede FETÖ terör örgütü üyelerinin kalkıştığı girişim sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimidir. İrademizi her yönüyle teslim almak için harekete geçmişlerdi. Bunun bilincinde olan milletimiz o gece ölüme meydan okudu. Milletimiz o gece milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarken dünyaya da açık bir bağımsızlık mesajı verdi. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."