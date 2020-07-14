15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında 15 Temmuz Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi ile Anı Defteri'nin açılışı yapıldı.

Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Soykan Meydanı, Emekliler Parkı ve 15 Temmuz Millet Meydanlarında Anı Defteri açıldı.

15 Temmuz Millet Meydanındaki Anı Defterinin açılışına katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, deftere şunları yazdı:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli üniformasıyla kendilerini gizleyen FETÖ/PDY Terör Örgütü mensubu hainler, Sayın Cumhurbaşkanımızın mümtaz şahsını, Türk Milletinin iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbalini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsüne girişmiştir. Atlantik ötesinden düğmesine basılan bu ihanet organizasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve emniyet teşkilatımıza ait merkezleri uçak ve helikopterlerle bombalanmış, çeşitli kamu hizmet binalarını işgale yeltenilmiş, bu hain girişime 'dur' demek için meydanlara koşan aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ağır silahlarla ateş açılmıştır."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kutsal üniforması ardına gizlenen hainlerin kalkışmasının azim, kararlılık, cesaretle sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerinin gözü pek mücadelesi ile kahraman milletin topyekun mukavemeti neticesinde bastırıldığının altını çizen Baruş, "Karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi kirli emellerini gerçekleştirmeye muvaffak olamamıştır. İstiklal ve istikbalimizi hedef alan bu alçakça girişim, elinde bayrağıyla yedisinden yetmişine, gencinden yaşlısına, bir beden bir baş olarak tanklara, bombalara, kurşunlara kendini siper eden yüce Türk Milleti'nin karşısında hezimete uğramış ve kahraman milletimiz bu onurlu duruşuyla adeta tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'nin muassır medeniyetler seviyesine çıkmasını istemeyen şer odaklarının darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Anı Defterine şunları yazdı:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bu alçaklığı unutmadık. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz adeta yeni bir kurtuluş savaşı yaparak hainlerin gasp ettiği tanklara, mermilere ve bombalara karşı göğsünü siper ederek bütün dünyaya rol model olmuştur. Cumhurbaşkanımızn liderliğinde devletine, ülkesine, sahip çıktı. 15 Temmuz günü yeni bir destan yazan kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Anı Defterinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Baruş ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katılarak, kurdela kesti.

Hain darbe girişimi kentte yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen Baruş, fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.