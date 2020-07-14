15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malatya'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf ve resim sergisi ile anı defteri açıldı.

Malatya'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf ve resim sergisi ile anı defteri açıldı.

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Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Soykan Meydanı, Emekliler Parkı ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile ilgili anı defteri açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Millet Meydanı'ndaki anı defterinin açılışına katılarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensubu hainlerin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin istikbalini hedef alan darbe teşebbüsünde bulunduklarını belirtti.

Hain organizasyonun düğmesine Atlantik ötesinden basıldığını aktaran Baruş, şunları kaleme aldı:

"İhanet organizasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve emniyet teşkilatımıza ait merkezleri uçak ve helikopterlerle bombalanmış, çeşitli kamu hizmet binalarını işgale yeltenilmiş, bu hain girişime 'dur' demek için meydanlara koşan aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ağır silahlarla ateş açılmıştır."

Baruş, hainlerin kalkışmasının kahraman milletin topyekun hareketiyle bastırıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi kirli emellerini gerçekleştirmeye muvaffak olamamıştır. İstiklal ve istikbalimizi hedef alan bu alçakça girişim, elinde bayrağıyla yedisinden yetmişine, gencinden yaşlısına, bir beden bir baş olarak tanklara, bombalara, kurşunlara kendini siper eden yüce Türk milletinin karşısında hezimete uğramış ve kahraman milletimiz bu onurlu duruşuyla adeta tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını istemeyen şer odaklarının darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, anı defterine şunları yazdı:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bu alçaklığı unutmadık. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz adeta yeni bir kurtuluş savaşı yaparak hainlerin gasbettiği tanklara, mermilere ve bombalara karşı göğsünü siper ederek bütün dünyaya rol model olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletine, ülkesine, sahip çıktı. 15 Temmuz günü yeni bir destan yazan kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Baruş ve Gürkan, daha sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz konulu fotoğraf ve resim sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdi.

Etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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