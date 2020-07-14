15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, ülkenin, 15 Temmuz 2016'da gece yarısına doğru başlayan ve ertesi gün öğle saatlerine kadar devam eden kanlı ve vahşi bir saldırıyla, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını anımsattı.

15 Temmuz gecesi vatanı, milleti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini vurgulayan Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin silahlarını yine bu aziz millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yüce milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak yeri geldiğinde ölümü bile göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleriyle vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşmamış ve ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, 15 Temmuz'da milletimizin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız."