15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çevik, mesajında Türkiye'nin, 15 Temmuz'da yeni bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Melun kalkışma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenmeye davet etmesiyle birlikte bertaraf edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Okka ise 15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz Darbe Girişimi'ni, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz." ifadesini kullandı.