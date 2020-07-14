15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Say, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi ve milletin kahraman direnişinin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz'un bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı tarih olduğunu vurgulayan Say, şunları kaydetti:

"Vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbeyi protesto etmek için 81 ilde halkımız sokağa çıktı. 15 Temmuz'da bu topraklarda tarih yeniden yazıldı. Alçaklara ve hainlere karşı dimdik duran milletimiz, onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi. Onurlu milletimizin milli irade için, vatan için neler yapabileceğini herkes gördü. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."