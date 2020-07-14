15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan, mesajında, Türkiye'nin başta ekonomi ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlenmesine engel olmak isteyen şer odakları tarafından başlatılan hain darbe girişimi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde meydanlara inen milletin kararlı duruşu ile darbe girişiminin püskürtüldüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"O gece yediden yetmişe tankların üzerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman milletimize ne kadar teşekkür etsek az. Bizler 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ayrıca, hain darbe girişiminin yaşandığı gecede gazilik mertebesine ulaşanlara da sağlıklı bir ömür diliyoruz. Yüce Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'lar yaşatmasın, FETÖ gibi hain örgütlerin aramıza nifak tohumu ekmesine müsaade etmesin."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Türk milletinin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, 15 Temmuz gecesinde gövdesini vatan uğruna siper edenlerin de bunun en net örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olabilmesi için her türlü kirli oyunu bozacak iradeye, ferasete ve dirayete sahip olduklarının altını çizdi.

Milletin, 4 yıl önceki o kara gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cesaretle ve inançla vatan savunmasında yer aldığını ve hain, darbeci, bölücü terör örgütü FETÖ'ye karşı durduğunu belirtti.

İş dünyası olarak milletin bölünmez bütünlüğü için daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle çalışacaklarını belirten Yıldırım, "Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu cennet toprakları vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha derin bir saygı, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da 4 yıl önce demokrasiye ve aziz milletin hür iradesine kasteden menfur darbe girişiminin, milletin destansı mücadelesi ve devletin kararlı duruşuyla akamete uğratıldığını kaydetti.

15 Temmuz gecesinin, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Akıncı, o gece cadde ve sokaklara akın ederek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin, Türkiye'yi karanlığa ve kaosa çekmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşı hayati bir sınavı başarıyla verdiğine dikkati çekti.

Milletin, silahlara korkusuzca göğüslerini siper ederek menfur darbe girişimine karşı koyduğunu ifade eden Akıncı, "Milletimiz, güvenlik güçlerimiz ve idarecilerimiz, o gece şanlı ecdadının kurtuluş savaşında ortaya koyduğu ruh ve inançla hareket etmiştir. Bu dik duruş aslında Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu asil ruhun da ebediyen yaşayacağının en somut göstergesidir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye'nin aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz." değerlendirmesinde buundu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise 4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınadıklarını belirtti.

15 Temmuz gecesi genci, yaşlısı, kadın ve erkeğinin kendi hayatını hiçe sayarak vatan savunmasıyla sokağa çıktığını anımsatan Çelenk, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Türk halkının ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hain kalkışmayla birlikte ülkemize yöneltilen saldırılara karşı vatan savunmasını esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök de 15 Temmuz'un ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin, devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığa darbe vurmak, birliği tarumar etmek, tarihsel misyona son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin bağımsızlık destanı olduğunu vurgulayan Gök, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da, Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik, milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür.

Eğitim-Bir-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Milletimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni umutları menzil edinmenin vaktidir, diyoruz."

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak da milletin, devletin bağımsızlık ve demokrasinin tehlikeye düştüğünü gördüğü anda her türlü siyasi ve ideolojik farklılığı bir tarafa bırakarak, azim ve irade ile tüm dünyaya gücünü ve kararlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Tarihin en büyük ihanetlerinden birine şahit oldukları alçak darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Kazak, "15 Temmuz 2016 günü milletimiz, yalnızca bizden görünerek toplum içinde kendilerine yer edinen bu güruhu değil, 100 yıl önce vatanımızı işgal eden ve bugün yine aynı emelle sınırlarımıza dayanmış olan dış güçleri de bir kere daha bertaraf etti." açıklamasında bulundu.