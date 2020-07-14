15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkci, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin vatan toprağının her köşesinde destan yazdığını, ihanet şebekesinin hain planlarını altüst ettiğini belirtti.

Milletvekili Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Darbecilerin hedeflerine ulaşmalarını engellemek için kendilerini tankların önüne siper ederek yaralanan, şehit olan, karanlığı aydınlığa çeviren her bir vatandaşımıza minnettarlığımızı ifade edemeyiz. Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır. O gece meydanlara inerek istiklali, istikbali ve demokrasi uğruna şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, canı pahasına darbecilerin karşısında duran tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum."

Öznur Çalık da 15 Temmuz darbe girişiminde inanç, dirayet ve cesaretle milleti meydanlara davet ederek ülkeye liderlik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkan, o gün meydanlara akın eden kahraman Türk milletine ve güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle, canını hiç tereddüt etmeden ortaya koyan gazilerimizi minnetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hakan Kahtalı ise milletin iradesinin üstünde hiçbir beşeri iradeyi tanımadıklarını ifade ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Milletimizin ve devletimizin bekası, bizim için her şeyin önündedir. Şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için feda etmişlerse bize düşen görev, onların davasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimini, Fetullahçı Terör Örgütü'nü ve tüm destekçilerini bir kez daha en şiddetli bir biçimde lanetliyoruz. Destan yazan aziz milletimizi bir kez daha kutluyoruz. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz."

Ağbaba ise darbe girişimi nedeniyle şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şükran duygularını iletti.

Rektör Karabulut da MTÜ olarak ülkenin ve milletin birliğine ve dirliğine yönelik her türlü terör, oluşum ve vesayet odaklarının karşısında olduklarını belirterek, "Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi üzerine düşen akademik ve bilimsel görevleri milli bir sorumluluk olarak kabul etmektedir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Güder ise darbeye direnerek bu uğurda hakkın rahmetine kavuşan 249 şehitle 2 bin 193 gazinin omuzlarında yükselen aziz vatanı gerek içte, gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanlarının son damlasına kadar korumaya söz verdiklerini kaydederek, " Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise aziz Türk milletinin başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek bayrak, tek devlet, tek millet ve tek vatan düsturunda birleşerek verdiği şanlı mücadeleyle iç ve dış hainlerin kirli oyununu bozarak, tüm dünyaya özgürlük ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğini haykırdığını kaydetti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da darbe girişiminin dördüncü yılında bir kez daha darbe kalkışmasını gerçekleştirenleri, buna destek olanları kınadığını belirtti.