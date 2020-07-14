15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, darbecileri kınayarak şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

4 yıl önce ülkenin alçakça darbe girişimine maruz kaldığını, çelik iradesiyle söz konusu teşebbüsü bertaraf eden milletin bir destan yazdığını kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve masum sivilleri de hedef alan kalkışmada, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu üniforma giymiş hainler, kendilerine emanet edilen tankı, topu, uçağı, helikopter ve ağır silahları yine sinesinden çıktıkları kendi milletine yöneltmiştir. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine vatansever halkımız, bu ihanet çetesine 'dur' demek için ülkemizin her yerinde olduğu gibi Muş'ta da sokaklara, caddelere, meydanlara inerek, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim."