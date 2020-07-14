15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Muş Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, ülkenin 15 Temmuz 2016 akşamında FETÖ'nün alçak darbe girişimine maruz kaldığını belirtti.

15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, demokrasiyi, Cumhuriyeti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini anımsatan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Milletimiz sokakları ve meydanları doldurarak hayatları pahasına tarihte eşine az rastlanır bir feraset ve özveriyle vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmış, bu hain darbe girişimini tüm imanı ve cesaretiyle bertaraf etmiş, tarihin tozlu sayfalarına mahkum etmiştir. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamlarını yitiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu topraklar için can veren tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize de şifalar diliyorum."