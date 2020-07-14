15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çelik, mesajında, 15 Temmuz 2016'da hain Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), milli iradeye ve ülkenin birlik ile beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Hain girişiminin Cumhurbaşkanının dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerin kararlılığı, emniyet güçlerinin şanlı cansiperane direnişi ve milletin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellendiğini vurgulayan Çelik, mesajında şunları aktardı:

"Bize düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum. İradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunarım."