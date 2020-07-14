15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı ortak mücadele verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı ortak mücadele verdiklerini söyledi.

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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitleri anma töreni düzenlendi.

Kovid-19 salgını çerçevesindeki uygulamalar nedeniyle Tiflis'teki Türk vatandaşlarının katılamadığı törende, sadece Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik çalışanları ile Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri hazır bulundu.

15 Temmuz şehitlerine saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene katılanlar, ellerinde 15 Temmuz şehitlerin resimlerinin yer aldığı maskeleri tuttu.

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Yazgan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından demokrasi ve bağımsızlığa karşı yapılan darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı.

Vatan için hayatını feda eden vatandaşlar, polis ve askerlerin anısına her yıl büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla anma töreni düzenlediklerini belirten Yazgan, salgın nedeniyle bugünkü törene vatandaşlar katılamadığı için farklı bir proje hazırladıklarını kaydetti.

"Bugün FETÖ ile mücadele devam ediyor, bu mücadele bitmedi." ifadelerini kullanan Yazgan, Türkiye vatandaşlarının 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine karşı borçlu olduğunu belirtti.

FETÖ'nün uluslararası tehdit olduğunu, bu yönde tüm uluslararası ortakları uyarmaya devam ettiklerini kaydeden Yazgan, dost ve stratejik ortak Gürcistan'la FETÖ'ye karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yazgan, "Gürcistan'da FETÖ ile mücadele, iki ülkenin işbirliği ile karşılıklı hukuk ve meşruiyet içinde devam ediyor." dedi.

Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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