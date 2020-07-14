15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 15 Temmuz tarihinin Türkiye tarihinde milletin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 15 Temmuz tarihinin Türkiye tarihinde milletin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

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Vatikan Büyükelçiliği rezidansından düzenlenen merasime, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, basın mensupları ve diğer ilgililer katıldı. Etkinlikte, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Göktaş, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla kısıtlı imkanlarla 15 Temmuz merasimlerini icra ettiklerini belirterek, "Ülkemizin, bundan 4 yıl önce maruz kaldığı o meşum darbe girişimi, halen tüm canlılığıyla hafızalarımızda. Din kisvesine bürünmüş FETÖ mensubu hainlerin kirli planlarını, aziz milletimiz şanlı bir direnişle bertaraf etti." dedi.

O geceye dair pek çok kişiye şükranlarını dile getiren Lütfullah Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından o gece meydanlara ve yollara dökülen insanlarımıza teşekkür borçluyuz. Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine ve demokrasiye sadık mensuplarına, ha keza meclise sahip çıkan vekillerimize, darbecilere boyun eğmeyen medya mensuplarımıza teşekkür borçluyuz. Canları pahasına o canileri engelleyen aziz milletimize, gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 251 şehidimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. O karanlık geceyi, aydınlığa dönüştüren herkese minnettarız."

"Milletimizin arzularını her daim önceleyen bir Türkiye var"

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra daha da güçlendiğini ifade eden Göktaş, "15 Temmuz, başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızda da ciddi bir arınmaya da vesile oldu. Terörle mücadelede son 4 yılda ciddi bir mesafe kaydetmiş olmamız bunun en somut göstergesidir. Bugün her alanda kendi iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyan bir Türkiye var. Güney sınırlarımızın alt kesimlerindeki bölgeler, Akdeniz dahil, ulusal çıkarlarını kararlılıkla sahip çıkan bir Türkiye var. Doğru olanı yapmaktan çekinmeyen, milletimizin arzularını her daim önceleyen bir Türkiye var." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, bizim tarihimizde milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkışını simgeliyor. Bu şuura, bu kararlığa sahip olan bir milletin bir ferdi olmak her birimiz için bir gurur vesilesidir. Biliyoruz ki istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına almanın yolu bir ve beraber olmaktan geçiyor. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Lütfullah Göktaş, Vatikan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:06 Kaynak: AA

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