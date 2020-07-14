15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malatya'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Malatya'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla İnönü Üniversitesince Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde "Demokrasi Zaferi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı ve sergisi düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olan Prof. Dr. Gökhan Tuncel, 15 Temmuz ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Konferansın ardından Vali Aydın Baruş, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, şehit ve gazi yakınları, Malatya'daki 15 Temmuz sürecini yansıtan fotoğraf ve yerel basına çıkan haberlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Daha sonra Vali Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla bayrak dağıttı.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin anısını yaşatmanın önemli olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un asla unutulmaması gereken bir demokrasi zaferi olduğunu vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Malatyamızda şehitlerimizin anısını yaşatmak ve çocuklarımızın, yeni nesillerimizin belleğinde 15 Temmuz'un ne kadar önemli olduğunu, bağımsızlığımız açısından bir diriliş günü olduğunu hatırlatmak için bayrak dağıtımı yapıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza bağımsızlığımızın simgesi Türk bayrağını dağıtıyoruz ki çocuklarımız bu bayrağın ne anlama geldiğini öğrensinler, 15 Temmuz'da neler yaşandığını idrak etsinler. Bu münasebetle de 251 kardeşimizi rahmet ve milletle anıyoruz ve onlara dua ediyoruz. Rabbim bir daha bu kara günleri bize göstermesin. Hakikaten çok büyük bir ihanet teşebbüsüydü. Bu teşebbüsü milletimiz ayağa kalkarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde caddeleri sokakları doldurarak, ateşe göğsünü gererek, tankların altına vücudunu siper ederek sıkıntılı süreci aştılar."

15 Temmuz Demokrasi Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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