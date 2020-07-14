15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Köşger, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından aziz milletin iradesine karşı başlatılan ve aynı gece milli birlik ve kardeşlik ruhuyla kazanılan destansı zaferin 4. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, ülkenin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, bu kahraman milletin çıplak ellerle bastırdığı destanın adı olduğunu ifade eden Köşger, mesajında şunları kaydetti:

"Minarelerden yükselen selaları her işittiğimizde aynı duyguyu yüklendiğimiz, saf bir imanı kuşandığımız tarihtir. O gün verilen mücadele sonucu bir millet meşruiyetini korumak için, milli iradesini korumak için, milli egemenliğini korumak için, topyekün ölümü göze almıştır ve darbecileri mağlup etmiştir. Milli iradenin, varoluşun temel dinamiği tüm dünyaya gösterilmiştir. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. O gün vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Köşger, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hain darbeyi önleyen Türk milletinin, sonrasında demokrasi nöbetleriyle meydanlarda FETÖ'cü cuntacılara geçit vermediğini bildirdi.

O gün meydanlarda tecelli eden millet iradesinin gözünü bu topraklara diken düşmanları sonsuza dek korkutacağını, bu hainlerin karşılarında her zaman necip milletin bağrından çıkan yiğitleri, kahramanları ve binlerce Ömer Halisdemir'i bulacağını aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin ve güçlü olabilmenin temel koşulunun mazimizi ve istikbalimizi doğru okumamız olduğunun asla unutulmaması gerekmektedir. Bu bağlamda 15 Temmuz'u bütün kodlarıyla öğrenmek ve bunu bir tarih bilinciyle değerlendirmek kaçınılmaz bir gerekliliktir. Onun içindir ki 15 Temmuz'u hakkıyla anlatacağız, unutturmamak için sesimiz ve sözümüz var olduğu müddetçe verilen bu mücadeleyi nesillerimize aktaracağız. O gün atalarının verdikleri destansı mücadeleyi, hangi şuurla şehadete yürüdüklerini, gazilerimizin ve kadınıyla genciyle yaşlısıyla milletimizin, hangi inançla, hangi şuurla mermilerin üzerine doğru yürüdükleri hususunu her sene diri tutacağız. Türk milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler sayesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer olaylar karşında aziz milletimiz hainlere ve düşmanlara aman vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:13 Kaynak: AA

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