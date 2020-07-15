15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı

Uzun, mesajında 15 Temmuz'da millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


15 Temmuz gecesi genci yaşlısı, kadını erkeği, tüm ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek ve bir olduğunu ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından aziz milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz sokaklara çıkarak bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz; canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine, egemenliğine sahip çıkmıştır. Milletimizin varlığına, istikbaline ve hürriyetine ağır bir darbe vurmak isteyen hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]