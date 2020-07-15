15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında 15 Temmuz'da millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



15 Temmuz gecesi genci yaşlısı, kadını erkeği, tüm ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek ve bir olduğunu ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından aziz milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz sokaklara çıkarak bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz; canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine, egemenliğine sahip çıkmıştır. Milletimizin varlığına, istikbaline ve hürriyetine ağır bir darbe vurmak isteyen hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."