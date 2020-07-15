15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladılar.

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladılar.

TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı

Milletvekili Şahin Tin, mesajında, Türkiye'nin varlığına, birliğine, beraberliğine ve yarınlarına savaş açan hainlerin ihanet girişimlerinin hiç bitmeyeceğini, bu nedenle millet olarak uyanık olmak gerektiğini belirtti.

Bundan 4 yıl önce milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek karanlık geceyi, iradesi, cesareti ve feraseti ile aydınlattığını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olan her şeye husumet besleyenler, darbelerle, cunta hareketleriyle milletimizin değerlerine saldıranlar ve tarihimizi yok etmek isteyenler yeni ihanet planı ile 15 Temmuz'da bir kez daha sahneye çıkmışlardır. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bekasına saldırmışlardır. Çukurlarından başını kaldırmaya kalkışan, pörsümüş ve çürümüş zihin artığı FETÖ terör örgütü mensupları milletimizin çelik bileği ve güçlü iradesi karşısında yerle yeksan olmuştur. Millet olarak ne 15 Temmuz'u unutacağız, ne de tetikte olmaktan vazgeçeceğiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Ülkemizi sekteye uğratmak için bekleyen akbabalara asla fırsat vermeyeceğiz."

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de mesajında, ordu ve devlet içerisinde kümelenen hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 4 yıl geçtiğini, vatanın istikbali ve demokrasi için canını hiçe sayan, kendilerini tankların önüne siper eden vatandaşların kahramanlıklarının halen hafızalarda aynı tazeliğini koruduğunu belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise 15 Temmuz'un asırlar süren şanlı tarihi boyunca sayısız badireler atlatmış, içeriden ve dışarıdan birçok saldırıyı kahramanca göğüslemiş ve onları ne pahasına olursa olsun bertaraf etmesini bilmiş Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün hain darbe girişimini unutmayacaklarının altını çizen Filiz, "15 Temmuz gecede sokaklara ve meydanlara çıkarak devletine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne, istiklaline canını ortaya koyarak sahip çıkan aziz milletimiz yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kahraman Türk milleti bir kez daha tek yürek olduğunda yenilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin TİN, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:18:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]