15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köleoğlu, mesajında 15 Temmuz 2016'da milletin tarihte emsali görülmemiş bir ihanete maruz kaldığını söyledi.

FETÖ'nün, bu milletin vergileriyle alınan savaş uçaklarının, tankların namlularını yine millete çevirdiğini belirten Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Bu necip millet hainlerin bu girişimini korkusuzca, ölüme meydana okuyarak, tankların üzerine çıkarak durdurmak suretiyle akamete uğratmıştır. Ecdadından kendisine emanet bırakılan bu ülkeyi hainlere teslim etmeyen yüce Türk Milleti demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi gözlerini kırpmadan bu vatan için şehadete yürüyen demokrasi şehitlerimizi ve memleketimizin dört bir yanında ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, siz değerli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum."