15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Mehmet Ali Cevheri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayınlandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Mehmet Ali Cevheri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayınlandı.

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Özcan, mesajında, 15 Temmuz'un tankla, topla, kurşunla millete pranga vurmak isteyen hainlere karşı aziz milletin çıplak elleriyle tüm zincirleri kırarak destan yazdığı gün olduğunu belirtti.

İmanlı bir milletin asla mağlup edilemeyeceğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, kara bir gecenin ardından söken şafağın aziz milletimizin canı pahasına mücadelesiyle daha aydınlık yarınlara ulaşmamızın temel taşı ve unutulmaz günüdür. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam tamına 4 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 da demokrasimize ve millet iradesine zincir vurulmaya kalkışılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi yıkmaya, gençlerimizi ve geleceğimizi esarete sürüklemeye çalışan gözü dönmüş hainlere karşı milletimiz kahramanca mücadele etmiş ve ülkemiz büyük bir badire atlatmıştır. 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaradılıştan gelen zenginliklerimizi istismar etmek isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 2023 hedeflerine güçlenerek ilerleyen ülkemizin huzur, güven ve kardeşliğini zedeleyebilecek davranışlardan uzak durulmalı, fitne ve fesada sürüklemek isteyen nifak hareketlerine karşı milletçe teyyakkuzda olmalıyız."

Mehmet Ali Cevheri de milletin 15 Temmuz 2016 gecesi hürriyet ve istiklaline bağlılık sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir onurla çıkmayı başardığını söyledi.

Cevheri, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"O karanlık başlayan gece, sinsice ve alçakça planlanan hain darbe girişimine karşı, milletimiz Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız liderliğinde destanlaşan şanlı bir mücadele sergilemiştir. Karanlık gece boyunca onur mücadelesi yapan milletimiz, sabahla birlikte aydınlığa ulaşmıştır. Bu milletimiz için gerçek bir hürriyet ve istiklal direnişi olmuştur. 15 Temmuz 2016 gecesinde iman, teknolojiye üstün gelmiştir. O gece, devletimiz, milletimiz, meclisimiz ve cumhurbaşkanımız, topyekun alçak ve hain bir darbe teşebbüsünün hedefi olmuş, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tek yürek olan kahraman milletimiz, sel olup, meydanları doldurmuştur. Bu ihanete karşı duran 251 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine yükselmiş, 2 bin 626 kahraman vatandaşımız da gazi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır."

Mehmet Ali Cevheri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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