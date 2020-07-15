15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte onlarca çocuk ve genç uçurtma uçurdu.

Gençlik Lideri Murat Aydın, gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerle üzerinde şehit Ömer Halisdemir'in siluetinin bulunduğu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin şanlı bayrağının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturduklarını belirten Aydın, "Bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor hem de aziz şehitlerimizi yad ediyoruz." dedi.