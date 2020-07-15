15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Muş ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlit Programı düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından kent merkezindeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda sosyal masefe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Öğlen namazından önce Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitler için dua etti. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü de cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı.

Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te de Müftülük Camisinde öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okutuldu,

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Programa Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara katıldı.